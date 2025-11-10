PL Antifacção: Motta diz que quem escolhe relator na Câmara é o presidente e pede que Derrite procure Lewandowski

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) afirmou ao blog que cabe ao presidente da Casa escolher os deputados federais responsáveis por cada projeto, como o caso de Guilherme Derrite (PP-SP) para o PL antifacção.

Motta defendeu que é prerrogativa do presidente da Casa definir quem deve cuidar de cada assunto e que “escolhe quem quiser”. No caso de Derrite, Motta afirmou que o escolheu por se tratar do “secretário de segurança pública do maior estado do país”, não por ser “um homem de Tarcísio”, ao se referir ao governador de São Paulo.

Derrite é secretário de Segurança Pública do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi licenciado do cargo pelo governador paulista para reassumir seu cargo na Câmara e relatar o PL antifacção.

“Se tiver consenso [sobre o tema], votamos nesta semana”, assegurou Motta.

O presidente da Câmara, porém, afirmou que pediu para Derrite falar com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, antes de o tema ser avaliado pelos parlamentares.

Críticas do Planalto

A escolha de Motta foi criticada pelo Palácio do Planalto, que vê a entrega como dar para a direita um tema central para a campanha eleitoral de 2026. A segurança pública é uma das principais preocupações do eleitor, segundo levantamento da Quaest.

O governo Lula (PT) estuda reagir à escolha e entre as alternativas estudadas pelo Planalto está o bloqueio temporário do pagamento de emendas.