Pix parcelado: levantamento revela os estados que mais buscam pela nova modalidade de pagamento

O Pix parcelado vem ganhando destaque entre os meios de pagamento mais comentados no país. Apesar de já estar disponível em algumas instituições financeiras, a modalidade ainda não foi regulamentada pelo Banco Central, que adiou novamente a previsão de lançamento oficial, inicialmente marcada para setembro de 2025, sem divulgar uma nova data.

Segundo levantamento da Topaz, empresa de tecnologia especializada em soluções financeiras digitais, as buscas no Google pelo termo “Pix parcelado” cresceram 308,84% entre agosto de 2024 e agosto de 2025, totalizando 74 mil pesquisas no último mês do período analisado. O estudo considerou o volume de buscas em todos os estados brasileiros.

Regiões e estados com maior interesse no pix parcelado

Os dados mostram que a curiosidade sobre o novo sistema de pagamento é nacional, mas com maior concentração nas regiões Sudeste e Sul.

Entre os estados, São Paulo lidera com folga o interesse pelo tema, somando 115.600 buscas, seguido por Minas Gerais (28.700) e Rio Grande do Sul (19.600).

Confira o Top 10:

São Paulo: 115.600 Minas Gerais: 28.700 Rio Grande do Sul: 19.600 Paraná: 18.900 Bahia: 15.520 Santa Catarina: 13.980 Pernambuco: 10.100 Ceará: 9.890 Goiás: 8.630 Espírito Santo: 7.780

O que é e como funciona o Pix parcelado

O Pix parcelado é uma extensão do sistema Pix tradicional, que permite ao usuário dividir o valor de uma compra em várias parcelas, semelhante a um pagamento com cartão de crédito. A diferença é que a operação ocorre dentro do ambiente Pix, e o cliente pode escolher o número de parcelas e o prazo de pagamento.

Na prática, o banco ou a fintech antecipa o valor total ao recebedor, enquanto o cliente quita o saldo em parcelas acrescidas de juros, conforme as condições da instituição financeira. Apesar do interesse crescente, a funcionalidade ainda não está regulamentada oficialmente pelo Banco Central, o que impede sua integração ampla ao sistema nacional de pagamentos instantâneos.

Saiba quais são os principais meios de pagamento

Atualmente, o Brasil conta com uma ampla variedade de meios de pagamento, e o Pix já é o mais popular entre eles. Segundo o Banco Central, o sistema movimentou mais de R$ 2,2 trilhões apenas em agosto de 2025, superando cartões e boletos. Entre os principais meios de pagamento utilizados no Brasil, o cartão de crédito ainda se destaca como o mais popular para compras parceladas e no comércio eletrônico.

O cartão de débito, por sua vez, é amplamente usado em transações presenciais e pagamentos de menor valor. Já o boleto bancário continua sendo uma opção recorrente em compras online e em cobranças empresariais.

Por fim, as carteiras digitais, como Mercado Pago, PicPay e Google Pay, ganham espaço ao integrar diversas formas de pagamento em um único aplicativo, facilitando a rotina financeira dos consumidores.

Com a regulamentação futura do Pix parcelado, especialistas preveem uma nova transformação no comportamento de consumo, oferecendo mais autonomia financeira ao usuário, mas também exigindo atenção aos juros e às condições de cada instituição.