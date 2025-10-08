Pix movimenta R$ 14,6 bilhões no RN em agosto e bate recorde, aponta levantamento

A economia do Rio Grande do Norte movimentou R$ 14,6 bilhões por meio do Pix em agosto, segundo levantamento da Fecomércio RN em parceria com a Fecomércio SE. O valor é o maior registrado em um único mês desde o início da série histórica, em novembro de 2020.

O crescimento em relação a agosto de 2024, quando o volume havia sido de R$ 6,6 bilhões, foi de 121%, o mais elevado do Brasil. A taxa nacional foi de 39%, e a do Nordeste, 40%.

Entre os fatores que explicam o resultado estão a retomada da atividade econômica, geração de empregos, a antecipação do 13º salário aos servidores estaduais e a abertura do Refis do governo local.

No acumulado de janeiro a agosto, o Pix movimentou mais de R$ 78 bilhões no estado, um aumento de 60% sobre o mesmo período de 2024.

O RN teve a quarta maior taxa de crescimento do país, atrás de Piauí (100%), Distrito Federal (74%) e Rio de Janeiro (61%), superando a média nacional (43%) e a regional (35%).

O estudo indica que a expansão do uso de pagamentos digitais trouxe impactos no comportamento financeiro da população. Na Pesquisa Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da Confederação Nacional do Comércio (CNC), em Natal, o índice de pessoas endividadas caiu 2 pontos percentuais e o de inadimplentes recuou 10 pontos percentuais.

A tendência é de crescimento contínuo, de acordo com a Fecomércio RN. O Banco Central deve regulamentar em breve o Pix Parcelado, que permitirá ao consumidor dividir compras sem juros ou com taxas menores, enquanto os comerciantes receberão o valor integral à vista, reduzindo custos com antecipação de recebíveis.