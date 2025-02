Pix fora do ar: clientes relatam instabilidade em pagamentos

Metrópoles

Durante a manhã desta quinta-feira (13/2), usuários de diferentes instituições financeiras relataram, por meio das redes sociais, problemas para realizar pagamentos mediante Pix.

Segundo dados do site Downdetector, houve pico de reclamações sobre o Pix às 9h, com cerca de 4,2 mil relatos do serviço fora do ar no período.

A situação envolve falhas nos apps do Banco do Brasil, Bradesco, C6 Bank, Itaú, PicPay, Nubank, Santander e Stone. Nas redes sociais, os clientes dos bancos compartilham o transtorno.

Na última sexta-feira (7/2), o Pix também teve instabilidades e falhas. O problema foi relatado em relação a bancos e serviços financeiros, como Nubank, PicPay e Itaú, além de Bradesco e Mercado Pago.

O Banco Central afirmou que um problema no mecanismo de consulta às chaves do Pix causou instabilidade momentânea no sistema. “O problema foi resolvido e o sistema funciona normalmente”, afirmou a instituição em nota.

Ao Portal a assessoria do Banco do Brasil afirmou que os serviços do banco já estão normalizados. De acordo com o C6 Bank, as operações via Pix ficaram instáveis entre 8h50 e 9h50, mas também já foram normalizadas. Já o banco Itaú disse não ter identificado nenhuma falha.