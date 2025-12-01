Pix bate novo recorde com quase 300 milhões de transações em um único dia

O Pix bateu recorde e registrou 297,4 milhões de transações em apenas 24 horas. Foi durante a última sexta-feira, 28 de novembro, dia de Black Friday. Os dados são do Banco Central e foram divulgados nesta segunda-feira pelo sistema de pagamentos instantâneos.

O volume movimentado também impressiona quando a soma das transações alcançam mais de 166 bilhões de reais circulando em transferências via Pix.

O número é o maior já registrado desde a criação do sistema, há cinco anos. O recorde anterior era de setembro, quando foram feitas 290 milhões de operações em um único dia.

Para o Banco Central, “o resultado é mais uma demonstração da importância do PIX como infraestrutura digital pública, para o funcionamento da economia nacional”, avaliou em nota.

O novo pico de movimentação aconteceu justamente em um momento de grande fluxo econômico: sexta de Black Friday e também a data-limite para o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário — dois fatores que impulsionaram o uso do Pix em massa.

Para o Banco Central, o resultado reforça o papel do Pix como uma infraestrutura pública digital essencial para o funcionamento da economia nacional. Hoje, o sistema já acumula mais de 890 milhões de chaves cadastradas e faz parte da rotina de mais de 170 milhões de pessoas no Brasil.

Desde o lançamento, em novembro de 2020, já foram movimentados mais de 85 trilhões de reais em transações via Pix. E o sistema continua evoluindo: novas regras entraram em vigor no mês passado para reforçar a segurança e ampliar as possibilidades de devolução de valores em casos de fraude ou golpes.

Reportagem Katia Maia

Agência VOZ