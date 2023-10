O Banco Central anunciou que prevê lançar o Pix Automático em outubro de 2024. Especialistas ouvidos pelo UOL dizem que é possível que o meio de pagamento ganhe mais destaque do que o débito automático e o DDA.

Pix automático vai funcionar como o débito automático. A diferença é que o débito automático depende de convênios com outras instituições para funcionar. O pagador terá à sua disposição uma série de funcionalidades para gerir os pagamentos recorrentes como, por exemplo, estabelecer um limite máximo do valor da parcela a ser debitada, podendo cancelar a qualquer momento a autorização.

Pix automático vai aposentar conta em débito automático e DDA? Entenda

Giuliana SaringerDo UOL, em São Paulo

05/10/2023 08h31

Imagem: Marcello Casal/Agência Brasil

Pix automático vai funcionar como o débito automático. A diferença é que o débito automático depende de convênios com outras instituições para funcionar. O pagador terá à sua disposição uma série de funcionalidades para gerir os pagamentos recorrentes como, por exemplo, estabelecer um limite máximo do valor da parcela a ser debitada, podendo cancelar a qualquer momento a autorização.

O Pix Automático poderá ser utilizado para pagamentos recorrentes que tenham periodicidade definida. Segundo o BC, o usuário pagador dará uma autorização prévia, de forma que os pagamentos serão debitados automaticamente, sem a necessidade de autenticações específicas a cada transação

Expectativa é de que ele seja usado por empresas de água, luz e gás. Outros usos esperados pelo BC são empresas que demandem pagamentos recorrentes, como instituições de ensino, academias, clubes de assinatura, serviços de streaming, planos de saúde, seguros, administradores de condomínios, clubes, portais de notícias, operações de crédito, entre outros.

Cadastro poderá ser feito via QR Code. Bruno Samora, diretor de produtos da Matera, diz que as contas podem vir com um QR Code e, ao escanear o código, a pessoa conseguirá fazer o cadastro do Pix automático.

Exemplos de uso do Pix parcelado

Serviços públicos (como água, energia e telefone)

Assinatura de serviços (como internet, streaming, clubes e portais de notícias etc.

Pagamento de mensalidades (como escola, academia, condomínio e plano de saúde)

Serviços financeiros (como parcelamento de seguro, de empréstimo e de consórcio.

Fim do débito automático e do DDA?

DDA (Débito Direto Autorizado) é uma função que permite que a pessoa veja todos os boletos emitidos em seu CPF. No DDA, a pessoa consegue agendar o pagamento do boleto para seu dia do vencimento, garantindo o pagamento em dia.

Com o débito automático, o pagamento é feito diretamente na conta corrente. No entanto, ele não pode ser cadastrado para qualquer serviço, apenas para aqueles que possuem consórcio com os bancos — como contas de água e luz.

Expectativa é que Pix automático caia no gosto do brasileiro e empresas. Fernando Guimarães, CEO da Stone Age, diz que é difícil afirmar se ele vai acabar com o DDA e o débito automático, mas possivelmente vai se tornar o “protagonista absoluto”. Para ele, sempre existem soluções em que um serviço se adequa melhor do que outro e, por isso, os outros meios de pagamento devem continuar existindo.

