Um cão pit bull atacou 4 pessoas no bairro Planalto, na capital potiguar, na noite desta quinta-feira (24). A própria dona do cachorro foi uma das vítimas do ataque. Ninguém se feriu com gravidade.

Segundo informações, a dona do animal teria adotado o cachorro de 1 ano e 5 meses há três dias, após ter visto um anúncio na internet.

A mulher foi ao supermercado com o animal e quando uma amiga foi brincar com ele o cão a mordeu no braço e só soltou quando uma funcionária do mercado jogou água gelada nele.

Depois de soltar a primeira vítima, ele atacou outras pessoas, inclusive na própria dona, que foi mordida no punho direito, próximo ao seio esquerdo e na perna.

O cão ainda mordeu uma senhora que estava saindo da igreja que fica em frente ao mercadinho e outra mulher que também estava tentando ajudar.

Após o ocorrido, a dona do animal o prendeu no quintal da casa e ela acionou o Centro de Zoonoses para que o pit bull fosse recolhido.