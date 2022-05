Piso, pintura e acessibilidade da Estação das Artes estão concluídos

Iniciada no final de abril, a obra de revitalização da Estação das Artes Elizeu Ventania, orçada em pouco mais de R$ 3 milhões, será entregue à população de Mossoró, nesta sexta-feira, 27. A obra consistiu na substituição do piso asfáltico pelo piso intertravado, pintura de toda a estrutura e sinalização de acessibilidade conforme a legislação vigente.

A obra foi finalizada faltando uma semana para o início do Mossoró Cidade Junina (MCJ). A sua conclusão a tempo para o evento foi motivo de muita dúvida para os mossoroenses, devido ao prazo apertado entre o início e a previsão de conclusão. Pelas redes sociais, o prefeito Allyson Bezerra informou que assumiu o compromisso e o cumpriu dentro do prazo previsto. “Como anunciei no dia 1 de maio em live: nesta sexta-feira, 27, às 16h, faremos a esperada entrega do piso intertravado”, informou.

Nesta fase, as obras contemplaram a construção de um novo piso do tipo intertravado em toda a área interna. O prédio e muros da Estação das Artes também foram reformados e pintados, preservando a arquitetura histórica. Além disso, o local está acessível, a partir da construção de rampas nas entradas. A reforma e manutenção na Estação das Artes ainda compreendem investimentos realizados com obras em drenagem.

“É uma obra extremamente importante que ficará para os próximos anos. Uma obra que envolve vários pontos como a construção de todo um piso novo na parte interna, pintura e reforma dos muros e do prédio. Importantes investimentos que estamos realizando neste valoroso prédio histórico para entregar à população um local de qualidade com infraestrutura adequada e segura”, informou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos.