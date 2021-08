Piscicultura na barragem de Umari terá usina de beneficiamento

O Governo do Estado anunciou um investimento de R$ 478 mil na construção de uma usina para beneficiamento de peixe, construída e equipada pelo Projeto Governo Cidadão e pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca (SAPE-RN) às margens da Barragem de Umari, há 13 quilômetros adentro da zona rural do município de Campo Grande, na região Oeste do estado.

A ação beneficiará 17 famílias ligadas à Associação dos Produtores da Agrovila Petrolina/Ronaldo Valência (APROV) no cultivo de tilápias, apanhadas em gaiolas, e que garantirá o sustento dos associados e de suas famílias que terão maior garantia da atividade.

“Em 2016, perdemos 60 toneladas de peixe, um prejuízo de mais de 300 mil reais que podia ter sido menor se a gente ao menos tivesse gelo para guardar esse peixe”, lembra o dirigente da associação, José Maria de Castro, referindo-se ao maior impacto já sofrido pela cadeia produtiva da região, quando uma severa mortandade atingiu as produções.

“Desde 2013 que a nossa associação já lutava para ter uma câmara fria. E agora temos uma usina completa, não somente com a câmara fria de 16 metros quadrados, mas toda equipada de acordo com as normas sanitárias, uma beleza!”, comemora o pescador.

Entre os equipamentos adquiridos para a agroindústria estão balanças mecânicas e digitais, mesas inoxidáveis de evisceração e computadores para gestão do negócio.

“Temos aqui um investimento que traz retorno direto às famílias da região. Mantém a gente do lugar em sua terra e promove o avanço econômico de forma sustentável”, disse o secretário de Gestão de Projetos e Metas e coordenador do Governo Cidadão, Fernando Mineiro, em visita à nova usina.