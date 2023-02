PIS/Pasep 2023: mais de 2,7 milhões de trabalhadores ainda poderão receber o abono salarial

Por InfoMoney.

Mais de 2,7 milhões de trabalhadores ainda poderão receber o abono PIS/Pasep 2023, referente a 2021, anunciou o governo federal nesta quinta-feira (16). O Ministério do Trabalho e Emprego afirma que a medida será possível devido a um novo processamento do abono salarial, promovido pela Dataprev.

A pasta diz que que o resultado será divulgado em 5 de abril e que os pagamentos ocorrerão entre abril e julho (veja mais abaixo). O foco serão os trabalhadores afetados por divergências de dados, como diferenças identificadas na Receita Federal ou quando há mais de uma inscrição no PIS/Pasep declarada pelos empregadores.

“Estes impedimentos ocorrem quando as informações dos vínculos chegam a partir de fontes diferentes e com dados divergentes”, afirma o ministério. “O sistema, por padrão, identifica uma correlação entre esses dados e aponta a divergência para análise, uma vez que isso impacta diretamente no reconhecimento do direito ou no valor a ser recebido pelo trabalhador”.

O governo começou a pagar na quarta-feira (16) o abono PIS/Pasep 2023. Serão depositados R$ 24,4 bilhões para cerca de 23,6 milhões de trabalhadores (valores que não incluem o reprocessamento anunciado na quinta).

O valor do abono salarial varia de R$ 108,50 a R$ 1.302, de acordo com a quantidade de meses trabalhados em 2021. Desde o dia 5 é possível consultar se você tem direito ao benefício (e quanto vai receber), pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo site gov.br.

Motivo do reprocessamento

O governo diz que, desde 2022, passou a usar, na concessão do abono, não só os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) enviados pelas empresas, mas também as declarações do eSocial. Isso porque o eSocial se tornou a fonte obrigatória para fins de registros trabalhistas.

“A mudança trouxe impactos importantes ao processamento, como a identificação das divergências na Receita Federal”, afirma o ministério. A pasta diz que essas divergências “serão analisadas a partir do novo processamento”, que será automático — “sem que haja necessidade de correção dos dados por parte do empregador ou dos trabalhadores”.

Data dos pagamentos

“A nova etapa de processamento já foi iniciada e a consulta dos novos resultados estará disponível a partir de 5 de abril. Os pagamentos ocorrerão entre os meses de abril e julho”, diz o governo.

Os pagamentos seguirão o calendário definido pelo conselho deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), e os trabalhadores que deveriam receber em fevereiro ou março terão o abono disponibilizado em 17 de abril.

E se eu não receber?

O governo diz também que os trabalhadores poderão recorrer do processamento, caso não sejam contemplados. “A solicitação de recurso poderá ser feita pelo trabalhador a partir do dia 5 de abril nos canais de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego, nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho ou pelo e-mail”.

O e-mail é trabalho.uf@economia.gov.br, mas é necessário substituir os dígitos uf pela sigla do estado de domicílio do trabalhador (se a pessoa mora em São Paulo, por exemplo, deverá enviar um e-mail para [email protected]).

Quem tem direito ao abono?

Tem direito ao abono salarial o trabalhador que atende aos seguintes critérios: