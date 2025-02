‘Piraconguba’: erro ortográfico em nome de cidade leva PRF a identificar moto furtada há 20 anos

Um erro ortográfico no nome da cidade Piracanjuba, em Goiás, levou policiais rodoviários federais a identificarem, no interior do Rio Grande do Norte, uma moto que tinha sido furtada há 20 anos. O nome na cidade estava escrito “Piraconguba”.

Segundo a PRF, a apreensão aconteceu nesta quarta (19) durante uma fiscalização na BR-427, em Serra Negra do Norte, na região Seridó potiguar, quando a equipe flagrou uma motocicleta circulando com a placa quebrada.

No entanto, o que parecia uma irregularidade comum acabou levando os policiais a descobrirem que o veículo era produto de um furto ocorrido em 2005, na cidade de Anápolis (Goiás).

O nome do município estampado na parte que restava da placa estava escrito de forma incorreta: “Piraconguba” e não Piracanjuba. O erro ortográfico levantou suspeitas e levou a equipe a realizar uma identificação veicular mais detalhada.

Após realizarem a vistoria nos elementos identificadores da motocicleta, os policiais confirmaram que se tratava de um veículo furtado há quase 20 anos na cidade de Anápolis.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, diante da constatação, a motocicleta foi apreendida e a condutora encaminhada à Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas para responsabilização e devolução do veículo ao proprietário.