Pipas na rede elétrica deixam quase 28 mil imóveis sem energia no RN em 2025

Incidentes com pipas enroscadas na rede elétrica provocaram a interrupção do fornecimento de energia para 27.849 imóveis no Rio Grande do Norte entre janeiro e o início de agosto de 2025. Os dados são da Neoenergia Cosern e apontam crescimento de 303% em relação ao mesmo período de 2024, quando 6.913 unidades foram atingidas.

De acordo com a distribuidora, ao considerar a média de 2,88 moradores por domicílio no estado, conforme o Censo 2022 do IBGE, o número de pessoas afetadas chega a 80.205.

As cidades com maior volume de registros foram Natal, com 19 ocorrências e 12.774 clientes afetados; Macaíba, com três ocorrências e 6.117 clientes; Parnamirim, com três ocorrências e 4.777 clientes; e Mossoró, com três ocorrências e 2.665 clientes.

“Soltar pipas é uma brincadeira que só deve ser feita em áreas abertas, distantes da rede de energia elétrica. Em lugares indevidos representa um perigo já que, ao se enroscarem em postes, transformadores ou cabos da rede elétrica podem provocar curtos-circuitos e interromper o fornecimento de energia. Além disso, as linhas com cerol podem cortar os cabos de condução de eletricidade e provocar outros tipos de acidentes mais graves, como machucar motoqueiro e ciclistas, por exemplo”, alerta Daniel Burgos, supervisor do Centro de Operações Integrado (COI) da Neoenergia Cosern.

A concessionária orienta que a atividade seja realizada em locais abertos, como campos, praças e áreas afastadas da rede elétrica. A empresa reforça que não se deve tentar retirar pipas presas na fiação, prática restrita a profissionais capacitados.

A Neoenergia Cosern também lembra que é proibido o acesso a subestações de energia e divulgou recomendações de segurança: não usar fios metálicos ou papel laminado, não empinar pipas em dias de chuva ou vento forte, não utilizar cerol ou linha chilena e não lançar objetos como arames, correntes ou cabos de aço na rede elétrica.

Em caso de ocorrência, a orientação é manter distância e acionar a distribuidora pelo número 116.