Pingo da Mei Dia: Xand Avião e Léo Santana comandam maior abertura da história

O Pingo da Mei Dia, abertura oficial do Mossoró Cidade Junina 2025, segundo informações extraoficiais reuniu mais de 250 mil pessoas neste sábado 7, no Corredor Cultural. O show do cantor Xand Avião foi o ponto alto da noite, que contou ainda com Léo Santana e outros 12 artistas em sete trios elétricos – maior estrutura já montada na história do evento.

A Prefeitura usou drones e análise fotográfica aérea para contabilizar o público. “Os números superaram todas as expectativas e comprovam o crescimento do nosso São João”, afirmou um representante da organização.

O Pingo da Mei Dia contou com a presença de mais de 1,5 mil agentes de segurança, incluindo a Polícia Militar, Civil, Polícia Penal, Bombeiros Militares e Civis, brigadistas, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Federal, agentes de trânsito, ITEP, Guarda Civil Municipal e segurança privada.

Além das atrações musicais, o evento recebeu cobertura maciça da imprensa nacional, com transmissões da Band, Record, SBT e emissoras locais.

O sucesso do Pingo da Mei Dia reforça o crescimento do Mossoró Cidade Junina como um dos principais festejos do Nordeste. A programação continua até o final do mês com mais shows e eventos culturais.