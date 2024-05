Pingo da Mei Dia tem percurso ampliado

De forma estratégica, a Prefeitura de Mossoró ampliou o número de entradas e o percurso do “Pingo da Mei Dia”. O evento, que recebe milhares de pessoas na abertura do “Mossoró Cidade Junina”, acontece neste sábado, 1º de junho, na avenida Rio Branco.

Para possibilitar mais espaço ao evento, o Município ampliou a área da festa. Serão quase 2 mil metros para o folião percorrer em apenas uma volta do Corredor Cultural. Na última edição, o “Pingo da Mei Dia” reuniu mais de 210 mil pessoas no Corredor Cultural. O ápice do evento se deu por volta das 19h, no horário Bell Marques se encontrava na avenida animando e agitando o público no trio elétrico.

“O ‘Pingo da Mei Dia’ sempre nos surpreende. É uma festa linda, pensada e organizada para o povo. Com o sucesso grandioso do evento, não poderíamos deixar de pensar na ampliação. Aumentamos o percurso para que o folião aproveite a festa da melhor forma”, pontuou Frank Felizardo, secretário interino de Cultura.

Neste ano, os trios elétricos iniciam o trajeto ao lado da Praça dos Esportes, percorrendo o Corredor Cultural Antônio Gonzaga Chimbinho até o Teatro Municipal. Da Praça Cícero Dias, os artistas retornam à Praça dos Esportes embalando o público na avenida.

No total, o percurso terá 1.675 metros. Os trios elétricos, juntos, vão realizar 14 voltas pelo Corredor Cultural, perfazendo mais 23 km em mais de 12 horas de shows pela avenida.