“Pingo da Mei Dia” se transforma em patrimônio cultural nacional e entra no calendário oficial de turismo do país

Considerado o maior bloco junino do país, o tradicional “Pingo da Mei Dia” ganhou ainda mais notoriedade nos últimos anos, alcançando média de público de 200 mil pessoas, esquema de organização e segurança amplo, atraindo milhares de turistas a Mossoró.

A ascensão do evento provocou a indicação na Câmara de Deputados do país para se tornar patrimônio cultural nacional e, nesta terça-feira (2), foi votada e aprovada, aguardando sanção no Senado Federal.

“É com imensa alegria que recebemos a notícia de que o ‘Pingo da Mei Dia’, símbolo maior da força criativa e da identidade popular de Mossoró, passa a integrar o seleto conjunto de Patrimônios Culturais do Brasil. Este reconhecimento nacional reafirma aquilo que já sabíamos: o ‘Pingo’ é muito mais do que um evento, é uma celebração viva da nossa cultura, da nossa música, da nossa gente e da nossa forma única de ocupar as ruas com alegria e tradição. Este título consagra o esforço de artistas, grupos culturais, servidores públicos e de toda a comunidade mossoroense, que ao longo dos anos construíram e consolidaram o ‘Pingo’ como o maior bloco junino do país”, comemora a secretária de Cultura, Janaína Holanda.

O “Pingo da Mei Dia” é a junção da tradição dos festejos juninos com as características do povo mossoroense, verdadeiramente abraçado pela população como uma expressão cultural legítima a cada primeiro sábado de junho, ano após ano.

“Esse reconhecimento nacional do “Pingo da Mei dia” consiste na força e no potencial que o evento representa não somente para os mossoroenses, mas como referência e orgulho para todo o Estado, evidenciando as nossas pluralidades culturais, no alcance de grandes impactos econômicos em diversos setores, além de proporcionar a todos uma experiência única no melhor calor humano do Estado de maneira segura e organizado para todos os nossos visitantes, esses e outros fatores que somam a grandes estruturas do evento que vem colecionado recorde de público a cada edição tornando o maior bloco junino do Brasil”, pontua Márcio Takagi, gerente de Turismo do município.

O “Mossoró Cidade Junina” 2025 movimentou cerca de 366 milhões de reais este ano e contou com o maior público da história do “Pingo da Mei Dia”, segundo pesquisa realizada pela Fecomércio, reunindo 250 mil pessoas debaixo do forte sol mossoroense das 12h às 00h, sem nenhuma intercorrência grave registrada.

Este ano, pessoas dos estados do Ceará, Mato Grosso, Santa Catarina, Bahia, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia, Pernambuco, Amazonas, Minas Gerais, São Paulo, Sergipe, Goiás, Brasília, Paraná, Piauí, Roraima, Mato Grosso do Sul fizeram questão de prestigiar a edição do “Mossoró Cidade Junina” 2025.