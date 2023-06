“Pingo da Mei Dia” registra recorde de público com mais de 210 mil pessoas

SECOM/PMM

O “Pingo da Mei Dia”, que abriu os festejos do “Mossoró Cidade Junina” (MCJ) 2023, reuniu mais de 210 mil pessoas neste sábado, dia 3 de junho, no Corredor Cultural. O ápice do evento se deu por volta das 19h, quando Bell Marques estava na avenida, garantindo a alegria do público.

O número foi contabilizado pela organização do evento. As equipes de engenharia da Prefeitura trabalharam em conjunto com as equipes de comunicação para chegarem ao resultado. Foram utilizados drones simultaneamente ao longo do percurso e os dados fotográficos aéreos foram analisados por engenheiros que chegaram ao total de público.

O sucesso do evento foi total. Na segurança, não houve nenhum registro grave de violência. O “Pingo da Mei Dia” contou com mais de 1.150 agentes de segurança, tais como Polícia Militar, Civil, Polícia Penal, Bombeiros Militares e Civis, brigadistas, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Federal, agentes de trânsito, Guarda Civil Municipal e segurança privada. No que se refere à saúde, foram realizados 95 atendimentos simples. Ao todo, o evento contou com 8 ambulâncias, além de pontos de atendimento.

A abertura do Mossoró Cidade Junina contou mais uma vez com a presença de artistas consagrados. Raí Saía Rodada e Bell Marques fizeram a alegria da multidão. Forró dos 3, Gianinni Alencar, Caddu Rodrigues, João Neto Pegadão, Carol Melo, André Luvi, Dan Ventura, Renata Falcão, Banda Inala e Nilson Viana também agitaram o público com muito forró e show de talento.

Um dos pontos altos do evento foi a apresentação de Bell pela segunda vez no “Pingo da Mei Dia”. Ele declarou: “Você [prefeito] poderia ter escolhido qualquer artista, Mossoró está pronta para receber qualquer artista, mas que bom que você me escolheu para cantar pra eles. Sua cidade tá linda, as pessoas estão felizes, a estrutura da cidade está muito bacana, estou muito feliz. Mossoró mais uma vez dá um show de festa e felicidade”, destacou o cantor.

Destaque ainda para o show de Raí Saia Rodada, que escolheu Mossoró para gravar seu novo DVD. A gravadora Som Livre foi a responsável pela gravação.

De forma histórica, o “Pingo” também chamou a atenção de grandes redes de televisão do Brasil. A festa foi transmitida ao vivo pela InterTV Cabugi (Rede Globo), TV Ponta Negra (SBT), TV Tropical (Rede Record), Band, além das TVs locais TV Cabo de Mossoró (TCM) e TV Cidade Oeste. A transmissão dos veículos também se deu pelas redes sociais.

“Realizamos mais um grande ‘Pingo da Mei Dia’, com muita alegria, recorde de público, segurança, artistas da terra e comércio aquecido. É só o começo do MCJ 2023, que tem ainda uma extensa programação na Estação das Artes, Polo Arraiá do Povo, Polo Antônio Francisco e muito mais”, destacou o prefeito Allyson Bezerra.

O prefeito Allyson confirma que para 2024 o percurso dos trios será ampliado, em virtude da consolidação do evento. “Diante da consolidação do evento, entendemos a necessidade do aumento do percurso dos trios, ação que já está garantida para o ano que vem”, finalizou.