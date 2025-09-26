“Pingo da Mei Dia” está oficialmente no calendário de turismo do país
Considerado o maior bloco junino do país, o “Pingo da Mei Dia” se transformou em paixão nacional e patrimônio cultural do País. A expansão do evento nos últimos anos e a ampla segurança garantida aos mais de 250 mil participantes este ano foram preponderantes para o reconhecimento nacional.
No início deste mês de setembro, o evento foi indicado à Câmara dos Deputados para tornar-se patrimônio cultural nacional e entrar oficialmente no calendário de turismo do Brasil. Nesta quinta-feira (25), o presidente em exercício Geraldo Alckmin sancionou a Lei Nº 15.218/2025 sobre o “Festival” publicada no Diário Oficial da União (DOU).
“É com imensa alegria que recebemos a notícia de que o ‘Pingo da Mei Dia’, símbolo maior da força criativa e da identidade popular de Mossoró, passa a integrar o seleto conjunto de Patrimônios Culturais do Brasil. Este reconhecimento nacional reafirma aquilo que já sabíamos: o ‘Pingo’ é muito mais do que um evento, é uma celebração viva da nossa cultura, da nossa música, da nossa gente e da nossa forma única de ocupar as ruas com alegria e tradição. Este título consagra o esforço de artistas, grupos culturais, servidores públicos e de toda a comunidade mossoroense, que ao longo dos anos construíram e consolidaram o ‘Pingo’ como o maior bloco junino do país”, comemora a secretária de Cultura, Janaína Holanda.
O “Pingo da Mei Dia” é a junção da tradição dos festejos juninos com as características do povo mossoroense, verdadeiramente abraçado pela população como uma expressão cultural legítima a cada primeiro sábado de junho, ano após ano. Este ano o MCJ movimentou cerca de 366 milhões de reais e contou com o maior público da história do “Pingo da Mei Dia”, segundo pesquisa realizada pela Fecomércio, reunindo 250 mil pessoas debaixo do forte sol mossoroense das 12h à 0h, sem nenhuma intercorrência grave registrada.
Este ano, pessoas dos estados do Ceará, Mato Grosso, Santa Catarina, Bahia, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia, Pernambuco, Amazonas, Minas Gerais, São Paulo, Sergipe, Goiás, Brasília, Paraná, Piauí, Roraima, Mato Grosso do Sul fizeram questão de prestigiar a edição do “Mossoró Cidade Junina” 2025.