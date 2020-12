PÍLULAS PARA O SILÊNCIO (PARTE CXCVIII) – Clauder Arcanjo

Lourival era amigo da natureza. Orgulhava-se de ter domesticado vários animais: cobras, jacarés, lobos-guarás.

Mas nunca — suprema ironia — conseguira amansar a fúria da Constantina.

— Onça que não aceita o comando de nenhum homem — lamentava-se.

&&&

Ondina salpicava os braços com a água recolhida do mar.

— Seja dona do meu corpo, deusa dos oceanos!

Alimentava, dentro do peito amoroso, o sonho de ser a sereia do bom Ulisses.

&&&

Ao avarento e ao pobre, uma característica os une: a geladeira de ambos só se presta a guarda-roupa de água potável.

&&&

Dalmácio subiu ao cume do Serrote da Rola, na intenção de lá se sentir mais humilde (assim prometera à namorada Gertrudes).

— Que bela província! — suspirou do alto.

Ao descer, por entre passadas firmes, apresentou-se à noiva, a proclamar-se:

— Eis-me aqui, amada Gertrudes, o novo Imperador de Licânia!

&&&

Pendurou um brinco de pérola e correu os becos e ruas da cidade em busca do seu Vermeer.

Tarde da noite, ela retornou. Sem pintura, com os cabelos em desalinho, e sem o seu adorno na orelha.

&&&

Desceu à profundeza dos seus segredos; para, de lá, ressurgir assombrado com o peso da arca dos seus recalques.

&&&

No novenário dos oprimidos, uma simples oração é, muitas vezes, saudada como se o próprio Evangelho; e, louvada e bendita, como se cumulada com as graças da Boa-nova.

&&&

No espelho da alma, a imagem mais fiel geralmente é a renegada. Por a julgarmos não representativa dos nossos “méritos”.

&&&

Cesareia invadiu as carnes de César com um amor tão imperial que resolveu batizar a primogênita, nas águas do Rubicão, com o nome de Júlia Romana.

&&&

Saíram da disputa após um acordo justo.

E seguiram na vida matrimonial, mais separados do que nunca.

&&&

A arte da beleza quase sempre se revela no engenho da dor.

Clauder Arcanjo é escritor e editor, membro da Academia Norte-rio-grandense de Letras.