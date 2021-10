PÍLULAS PARA O SILÊNCIO (PARTE CCXXXVII)

Nau moribunda em mar encapelado

Quem fala em flor não diz tudo.

Quem me fala em dor diz demais.

O poeta se torna mudo

sem as palavras reais.

(Ferreira Gullar, em “A bomba suja”)

Onde ele entrava a coisa ganhava jeito de balbúrdia. Se se filiava a um partido político, este logo assumia a bandeira da anarquia e do desgoverno. Se resolvia participar de um jogo, as regras se embaralhavam de tal modo que, com pouco tempo, a única que restava em pé era a do salve-se quem puder.

Ao chegar à universidade, optou pelo direito. Na condição de calouro, promoveu uma greve de ocupação.

No período seguinte migrou para a filosofia. Só se satisfez na seara de Nietzsche.

Hoje ele passa os dias a filosofar chamegos na cama de Mariazinha, provedora do seu destino de manicaca assumido.

&&&

Possídio Chalupa sempre navegou em mar de escolhos e de ondas furiosas. O barco rangia sob as intempéries, sofria, penava, mas voltava altaneiro para o seu porto seguro.

Certa primavera Possídio saiu para pescar em tempo de vento brando. As velas não inflavam, o timão não se mexia, a bússola inerte na calmaria.

Sua pequena nau nunca mais voltou para casa; diz a lenda que afundou, pois Possídio só sabia navegar em mar encapelado.

&&&

Cansado de apanhar e de ser perseguido por qualquer zé-ninguém, Dalvinho Biquara resolveu se armar. De início comprou canivete, punhal e revólver. Depois, vestimenta de cangaceiro e sapato de dura sola.

Mês passado entrou no Mercado Público arrotando arenga e brabeza:

— Tem algum valente aqui?

Clodovão Sete Ventas levantou-se do tamborete ao canto, acunhando os bagos avantajados, e perguntou:

— Para enfrentar quem, seu Biquara?

Dalvinho sentiu um frio na espinha e o mijo a escorrer nas calças. Mais do que depressa informou:

— É porque estou precisando de um cabra desses para ser o meu professor.

&&&

Em terra de otimistas coruja cega voando é julgada como uma nova espécie de morcego.

&&&

Pletorino Canhestro era tão maníaco pelos seios das mulheres que, certa manhã, já de pileque, se enamorou por uma melancia largada debaixo de um pedaço de chita.

— Eu te darei o céu, minha rainha!

O Baltazar, bodegueiro de Licânia, o tangeu para a rua, sob vassouradas e palavrões:

— Vá ser tarado em outra freguesia, condenado!

&&&

Pedia, antes de dormir, o mingau da noite, mas recebia religiosamente um copo de água morna. Cansado e crente na ruptura de paradigma, teoria que lera num livro estoico de autoajuda, resolveu mudar de estratégia e fazer um pedido diferente.

Na noite seguinte, clamou apenas por um caneco d’água. Veio o silêncio, seguido de uma tremenda sova e por um desabafo tonitruante:

— Desistiu do mingau, homem de pouca fé? Ninguém se faz merecedor daquilo pelo qual não se luta ferrenhamente.

Foi dormir faminto. E, com as costas em fogo, concluiu:

— Deve ser seguidor de outro filósofo de ocasião.

Do dia nada sei

E a própria noite azul

Me fecha a sua porta

(Sophia de Mello Breyner Andresen, em “Canção de matar”)

*Clauder Arcanjo é escritor e editor, membro da Academia Norte-rio-grandense de Letras.