PÍLULAS PARA O SILÊNCIO (PARTE CCXCVI)

Clauder Arcanjo*

(Autorretrato, de Antonio Bandeira)

Para o poeta Pedro Paulo Paulino

Um passarinho, sofrido e assustado, apareceu na janela a cantar:

— Sou de Canindé e, nesse voo longo, quase perdi a fé. Vi coisas de levar um cristão a abandonar a esperança, apesar de eu ter nas asas os sonhos de uma criança.

Curioso, falei:

— Vens de longe! Mas por que ficaste tão sofrido?

Ele respirou de bico aberto e, em seguida, me respondeu:

— Parava de quando em quando e tentava trinar para os homens cabisbaixos que encontrava. Tal o quê, eles nem me davam atenção, com pouco me tangiam de suas terras; e agora estou aqui. Quase um condenado. Não consegui fazer brotar sequer um sorriso novo na face daqueles que encontrei.

Ofertei-lhe água fresca. Ele bebericou, penteando depois as penas com o bico fino. Refeito, o pássaro olhou para mim e, de pronto, arrematou:

— Terei que seguir: um riso em ti é quase um milagre. Valei-me, São Francisco!

& & &

Ajustou a cangalha no burrico e partiu.

Ao entrar no mercado de Licânia, dispôs a carga de milho no piso de pedra, à sombra do tamarineiro centenário.

O primeiro comprador se aproximou; fingindo desinteresse, perguntou:

— Foi colhido hoje?

— Sim, meu senhor.

— Está bem verde?

— Verdinho, verdinho!

— Ah, eu não queria tão verdoso assim, pois estou atrás de milho para pamonha!

O sertanejo, ao perceber a artimanha do freguês, asseverou-lhe:

— Também, meu senhor, as espigas não estão esse verde todo não! Pode levar.

& & &

Queixou-se da rima que ouvira do cantador de feira. Retornando para casa, ele tentou criar uma sextilha na métrica perfeita. Foi, voltou, riscou, corrigiu, fez, refez, rasgou, reiniciou… e nada melhor lhe apareceu.

Horas depois, a conclusão:

— Há homens que nascem para a crítica e nunca para a inglória criação.

& & &

Mal o sol apontou, Pedro Caiçara já metera léguas na caminhada solitária. Tinha pressa em declarar a sua paixão por Juciara, filha do Coronel Targino.

Mal avistou a cancela da casa-grande, Pedro foi recebido pelos cachorros.

— Quem vem lá? — interrogou do alpendre o velho Coronel.

— Pedro Caiçara, com a paz do Senhor.

Depois de silenciar os cães com um gesto de mão, indagou:

— E o que traz você aqui, homem?

— Quero pedir a sua permissão para namorar Juciara — emendou Pedro, sem se imaginar detentor de tanta coragem.

O Coronel Targino, sem lhe dar uma resposta, fez sinal para liberar a cachorrada.

& & &

A depender do desespero da fome, sabugo é fabulosa iguaria.

Clauder Arcanjo*