PÍLULAS PARA O SILÊNCIO (PARTE CCLXXXVIII)

Clauder Arcanjo*

Confidências a Rimbaud

Pela janela vê-se ao alto o céu azul;

A natureza acorda e de raios se embriaga,

A terra, seminua, em ânsias de viver.

(Arthur Rimbaud, em “A consoada dos órfãos”.)

Há, dentro de mim, uma sensação de fúria e revolta, como se o mundo não me bastasse, Rimbaud, ou sequer me compreendesse. Ouço vagamente, ao longe, o prenúncio dos teus versos e eles me encantam, ao traduzirem tal ânsia, num paroxismo de alumbramento e estranheza.

Calado seguirei, não pensarei em nada:

Mas infinito amor dentro do peito abrigo,

E como um boêmio irei, bem longe pela estrada,

Feliz — qual se levasse uma mulher comigo.

Nesta tarde primaveril, tomado pelo instante infinito, o vento sopra sobre a minha cabeça desnuda; pouco depois mergulho num pensar que logo se assemelha a um dormitar. Acordo e não entendo onde estive, nem no que sonhei.

Haverá em meu rosto a miséria de uma lágrima amarga, esquecida?

Miséria! Pois agora ele diz: Sei das coisas

E vai, sem nada ver e cerra os seus ouvidos.

— Já não há deuses! já não há! o Homem é Rei,

O Homem é Deus! Porém o Amor é a grande Fé!

— Amor? Verlaine? — questiono.

Há uma Afrodite estranha na tua paixão, Rimbaud, imersa numa imensa claridade, porém cercada de olhares inquietantes; pupilas de seres de almas alumiadas, mergulhados no fosso infernal das “servidões impuras”.

&&&

Somos obreiros, sim, Obreiros! Fomos feitos

Para os tempos a vir em que haverá saber,

Em que o Homem forjará do amanhecer à noite

Querendo o grande efeito, ansiando as grandes causas,

E, aos poucos, vencedor, há de domar as coisas,

Em Tudo há de montar qual montasse um corcel!

Se o tempo há de vir, ele despontará com a sua forja de luz em uma aflição de efeitos inumeráveis. Num ar que cheira à batalha e com um visgo de eterna adolescência.

Quanto às grandes causas, Rimbaud, essas são as que nos tomam a carne e tentam nos domar a luxúria do corcel do espírito.

No banco esparramando as nádegas obesas,

Um burguês, os botões brancos da pança inflando,

Saboreia o cachimbo onde pendem acesas

Iscas de fumo — sim, fumo de contrabando

Incensado sobre os corações em chamas, “ardendo em febre louca”, bulindo com os malandros e as putas, importunando a rotina “castiça” dos omissos, fedendo a fezes, tal qual “a bela hediondez de uma úlcera no ânus”.

Correr azul na pele branca

De róseo tom;

E te falando a língua franca…

Que sabes… — Bom!…

& & &

Dezessete anos, Rimbaud, e já grande poeta! Um novo Shakespeare?

Não se pode ser sério aos dezessete anos.

— Um dia, dá-se adeus ao chope e à limonada,

À bulha dos cafés de lustres suburbanos!

— E vai-se sob a verde aleia de uma estrada.

E ganhaste os desertos e as armas, Rimbaud, e nos deixaste com o perfume incomum dos teus poemas, a trescalar seu odor de arquejo e calor de estradeiro.

E eu, até hoje, não sei dizer se alguém mais pode ser sério aos dezessete anos. Será que regressas?

Nesse dia, ah! meu Deus… — com teus ares ufanos,

Regressas aos cafés, ao chope, à limonada…

— Não se pode ser sério aos dezessete anos

Quando a tília perfuma as aleias da estrada.

E existirá retorno para quem sempre conosco ficou? Não um ficar de corpo, mas um eternizar de Poesia.

& & &

— Existe um Deus, que ri nas toalhas dos altares

Num cálice dourado, entre incensos, e nesse

Tranquilo acalentar de hosanas adormece

Este Deus havia em Licânia, e eu menino me incomodava com a tirania dos párocos, a nos incutir o pecado na alma, quando pecado nenhum em nós existia, puras crianças.

O sineiro da minha terra intensificava os repiques; e as beatas mastigavam impudicos fuxicos, enquanto rezavam, contritas, suas ave-marias.

E acorda quando as mães, morrendo de pesares,

Choram de angústia, sob o negro xale imenso,

E Lhe dão uma moeda, amarrada no lenço!

& & &

Lá ia eu, de mãos nos bolsos descosidos;

Meu paletó também tornava-se ideal;

Sob o céu, Musa, eu fui teu súdito leal,

Puxa vida! a sonhar amores destemidos!

E li e solfejei, infatigavelmente, tuas estrofes inúmeras noites, Arthur Rimbaud. Algumas vezes, sob o manto do indescritível. Outras, com o susto “junto ao meu coração”.

“— Sociedade, está tudo em ordem: — as orgias/ Estertoram de novo em velhos lupanares:/ E, delirante, o gás nos muros encarnados/ Arde sinistramente à palidez dos céus!”

— Rimbaud! Estás aqui, poeta prodígio!

Fonte: Poesia completa, de Arthur Rimbaud; tradução, prefácio e notas de Ivo Barroso (Rio de Janeiro: Topbooks, 1995).

*Clauder Arcanjo é escritor e editor, membro da Academia Norte-rio-grandense de Letras.