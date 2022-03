PÍLULAS PARA O SILÊNCIO (PARTE CCLVIII)

Clauder Arcanjo*

“A palavra triste pintava-se de crepúsculo na fronteira da nostalgia.”

(Antônio Torres, em Querida cidade)

Chegou, sentou-se e ouviu. Era quase noite.

De início, nada falou. Apenas atento ao rumo do prosear. De vez em quando elevava a cabeça, sinal de expectativa do que, a partir dali, surgiria. Se o contado era deveras bom, ele arregalava os olhos e, discreto, entrelaçava os dedos das mãos, como a conter um sinal de contentamento.

&&&

Na segunda vez, achegou-se e juntou-se ao grupo. Era já noite.

Desta feita nem se fez notado. Com pouco pediu a palavra e pontuou um elogio, com as mãos grandes a se expressarem mais do que a língua proferia. Os presentes, incomodados com a intromissão daquele estranho, seguiram no causo. E ele nem reparou no acontecido. Melhor, aguçou ainda mais as oiças para captar a continuação da narrativa.

&&&

Naquela vez, nem se sabe se era noite ou dia, ele trouxe os olhos brilhantes e os braços abertos. Na primeira pausa na conversa, enfiou seu verbo tão bem costurado ao que antes se apresentara que todos elevaram as cabeças e arregalaram as pestanas. E, de dedos entrelaçados, sentaram-se, a aguçarem os ouvidos para a narração daquele novo mestre que surgia.

Pouco se importando se varavam a madrugada ou se palestravam na boca da noite ainda.

&&&

Ela me anunciou o seu passado de forma tão encantadora, que desisti, sentindo que sua alma fora entregue, definitivamente, à nostalgia.

&&&

De onde vieste, trazes a flor do passado. Onde estás, mostras a rosa do presente. Para onde irás, indicas o terreno em que semearás o teu novo jardim.

&&&

O pastor desistiu de suas ovelhas. Alguns falam que o lobo era mais forte. Outros que seu aprisco não lhe era digno.

Sem se importar com quem tinha ou não razão, o lobo daria cabo do pastor.

&&&

Tomei da palavra e pressenti a minha língua trêmula e indecisa. Ao meu lado, um jovem me pediu permissão para começar e, minutos depois, concluí que ele me salvara do ridículo.

&&&

Ela me chamou ao canto e me disse que queria comigo conversar. Seus olhos, verdes como o oceano, naufragaram as minhas primeiras palavras. Sua boca, rubra como o sangue, assassinou o menor dos argumentos.

Morre-se bem, calado, frente a uma deusa assim.

&&&

Pela manhã, frente à vidraça flagrou sua imagem cansada. De olhos baixos ele voltou para casa, envergonhado de si próprio.

Ao cair da tarde, diante do oceano, reconheceu o eco de suas dores nas ondas espumantes. De olhos marinhos, retornou para o seu lar, aliviado por sentir, nas vagas, sua comunhão com a vontade do mundo.

&&&

Arou tanto o solo dos dias, medindo cada passo, ponderando as etapas do projeto, esmiuçando em demasia o agora, que deu na pedra. Sem a menor possibilidade de seguir (e colher) algo na vida.

“A conversa é como um arado: deve revelar uma grande superfície de vida, mas não mostrar estratos geológicos.”

(Robert Louis Stevenson, em O elogio do ócio e outros ensaios)

*Clauder Arcanjo é escritor e editor, membro da Academia Norte-rio-grandense de Letras.