Pietro desce às regiões pelágicas do ser

Márcio de Lima Dantas

Apesar dos sete mares e outros

tantos matizes somos um.

Henriqueta Lisboa

1.

Malgrado as secas periódicas e as terras nem sempre férteis ao cultivo das

lavouras, impondo uma série de limitações à sobrevivência de animais e homens, os

sertões do Rio Grande do Norte permanecem como um manancial de talentos que vêm a

tornar a vida mais agradável, quer seja a música, a dança e tudo o que concerne ao que

pode doar seu ethos contendo uma aura a revestir a existência com um ônus mais

agradável, ou seja, os ofícios e as artes para entreter o tempo, matar as horas, com o que

traz para o íntimo de graça e beleza.

E chega, para quem já detém no sangue o pulsar de uma energia em estado de

potência, querendo por que querendo edificar o que fomos acostumados a reconhecer

como Arte. Esse esquisito júbilo de uma potência que nem mesmo quem a detém sabe de

onde veio nem para onde vai. Apenas sabe que tem que ser, que tem de escrever poesia,

que tem de pintar telas, que tem de organizar materiais em escultura. Enfim, o que

chamamos coisas do espírito, uma inquietude que só sossega enquanto tem à mão o objeto

pronto.

O artista visual Pietro (Alexandria, 12.1989) é nascido numa pequena cidade

dessas terras inóspitas durante parte do ano, visto que pode ou não chegar à estação

chuvosa chamada inverno. Por volta dos seis ou sete anos, o sopro da dynamis (disposição

ou potência da alma) chegava precocemente, buscando realizar-se por meio do desenho,

ou seja, sem muito como explicar, essa tendência chafurdava no imo do rapazinho

impulsionado pela enteléquia (realização plena e completa de uma tendência). Só se sabe

de verdade o que não se entende por completo.

Não posso esquecer de um grande artista nosso que nasceu na mesma pequena

cidade de Pietro: Antônio Roseno Lima, classificado como Arte Bruta e detendo trabalhos

em vários museus da Europa. Que anelo intenso e de grande força circunscreve vários

conjuntos de significantes desejando à força e ao fim delinear seus riscos em linhas curvas

ou desenhar em ângulos retos o que jaz sob um véu do inconsciente?

O que se sabe quase sempre não se sabe muito, pois é o lugar da magia, dos mitos,

do que não tem rosto, dos augustos vasos litúrgicos, das profecias, das artes, da poesia. É

onde o deus Apolo habita seus naipes de tantas e muitas áreas de garatujas à espera do

lápis de ponta mais grossa, para fincar os desenhos com o seu realismo ou com sua

incompletude, configurando o que se conhece, o que existe de mesmo mesmo ou apenas

o que persiste em existir/insistir em despertar emoções ou sentimentos quando de uma

fase que estamos passando.

Vamos nos valer de duas categorias básicas da Linguística: a metáfora e a

metonímia, visando encetar uma melhor compreensão do desenho digital de Pietro. A

metáfora é o eixo paradigmático, onde se encontra a seleção das imagens, das palavras;

já a metonímia é o eixo da combinação, lugar onde a sintaxe da gramática normativa ou

outras gramáticas se refugiam para organizar os paradigmas em unidades de sentido,

como a oração gramatical, por exemplo.

Metáforas e metonímias povoaram os desenhos. Na primeira, os elementos

comparados são arbitrários, resultados de uma convenção estabelecida por um sujeito, um

olhar que contempla e realiza o símbolo que irá tomar forma e aparecer.

A metonímia resulta de algo objetivo a ser justaposto. Foge ao arbitrário na

medida que só existe se os elementos têm algo em comum, ou seja, um elo de parecença

que se efetue. Não há lugar para os dois elementos se não houver algo que os una, ou

lembre, ou busque ter algo que os aproxima.

Por fim, há de observar essa inumerável plêiade de seres pouco interessados em

serem concretos ou não, vale, por sua eficácia ou pelo fato de serem metáforas de distritos

do imaginário, nos levando a refletir sobre oslimites entre o que nos diz respeito, existente

desde que o homem é homem.

Metáforas e metonímias podem ser o iceberg do inconsciente, os carrascos, as

colinas, as pradarias mais profundas da mente, não se deixando habitar ou possuir pelo

que chamamos de racional. Os desenhos de Pietro sugerem um mergulho nas profundezas

de uma outra espécie de inconsciente, a saber, o inconsciente coletivo (Jung), espaço onde

habita o que todos possuem. Os desenhos sugerem algo que todos podem reconhecer, o

contorno de seres e formas a representar o que nem mesmo, quase sempre, sabemos.

Através da arte digital cujas técnicas pode ser: digital – hachura – xilogravura, caneta e

grafite, digital tradicional – colorido

Assim sendo, temos um artista visual antenado com seu tempo, com as novas

formas de presentificar o que acima chamamos de artes do espírito. E faz com grande

maestria, usando os meios contemporâneos como o computador, capaz de desenvolver

inúmeras técnicas e imprimir no papel nossa imaginação, nossas alucinações.

2.

O processo criativo de Pietro é bastante simples, mesmo que os desenhos deixem

passar uma primorosa elaboração e um completo domínio das técnicas da arte digital.

Segundo o artista, suas séries expressam seu atual momento: “quer dizer, o que estava

lendo, assistindo ou jogando, alguma obra relacionada ao tema”. Nesse sentido, o

conceito de inspiração se achega como a possuir a cabeça do artista, e vai se tornando

complexo à medida que o desenho demanda mais e mais para conseguir configurar o que

gestara inicialmente.

Podemos observar alguns seres que pertencem a um bestiário de personagens

integrantes ao mundo onírico da imaginação retirados de deuses antropomórficos ou os

que existem desde sempre no imaginário dos homens, tais como o Lobisomem, a Medusa

ou a Fênix.

Nesse sentido, “pode se inspirar em uma foto ou imagem para tomar como base;

tão-somente como ponto de referência, depois vou criando os contornos com base nelas”.

Quase nada é premeditado, na verdade as imagens são resultado de algum fenômeno no

qual o artista esteja envolvido, seja relacionado aos objetos do cotidiano, seja vinculado

a elementos emanados do seu trabalho de informático, não premeditando quase nada,

apenas tomando como ponto de partida, talvez nem tenha muita consciência daquilo que

resultará ao término do desenho.

Essa série refoge das demais, visto que encontramos alguns desenhos que não

remetem às invariantes mitológicas pertencentes ao imaginário. O artista, por meio de

artifícios, busca criticar comportamentos das pessoas e o enfrentamento com as

atribulações de cada ser.

3.

Uns tantos desenhos são decalcados a partir de áreas cerebrais responsáveis pelo

caráter sanativo que todos trazem em suas estruturas mentais, apesar de poucos terem

consciência desse poder interno que nos conduz a mergulhar nossas mágoas, lutos ou

feridas, procedendo a uma assepsia que lava e limpa com um poder que habita em nós

desde sempre, desde que nascemos.

Com efeito, há uma série de outros desenhos decalcados dessa dimensão lírica

acima aludida, o que seria formas muitas a amenizar ou curar de vez as atribulações ou

enfermidades que nos chegam sem aviso, prudência ou conselho de outrem, ungindo com

a delicadeza das coisas simples, como o Lótus com borboletas, a lua, Um par de botas,

uma Mochila ou o enigmático rapaz, em uma tomada de costas, de Fogo à noite. Qual

seria o enigma que esse personagem parece sugerir esconder ao olhar de lado e não de

frente[a1]. O que procura esse solitário a caminhar pela noite? O que busca na face séria

oscilando entre o negro e o branco do desenho pleno de sombras que o fez obliterar os
olhos e a transparência de um olhar?

olhos e a transparência de um olhar?

4.

E eis que se mesclam uma infinidade de imagens, símbolos, signos, tanto oriundos

da antiguidade – como da mitologia grega –, quanto como desenhos mais minimalistas,

conformando metáforas pondo em xeque determinadas formas de considerar a existência,

falo dos inúmeros equívocos que conduzem o senciente contemporâneo ao sofrimento e

às atribulações que talvez não necessitassem serem potencializadas por causa de uma

simples vicissitude que nos acomete e, sendo assim, poderíamos encarar com mais

resiliência.

Com efeito, o ar do tempo nos conduz a sermos mais inquietos do que deveríamos,

haja vista, sermos uma sociedade voltada para nos debruçarmos sobre inúmeras

enfermidades que nos acometem. Sendo basicamente um mundo de enfermos, basta ver

os hospitais lotados.

A obra de Pietro como que clama para observarmos a valia do que é utilitário

(como a mochila ou o par de botas) ou o que não passa de algo que nos surge sem que

haja algo plausível (Apolo, Atena), que não encontramos na realidade. O arco temático,

está relacionado tanto a uma verga chantada em uma ponta, no qual pululam mitos da

antiga Grécia como do lado oposto, com seus objetos do cotidiano, como um par de botas

ou uma simples mochila para conduzir objetos no cotidiano.

Bem claro que os dois conjuntos de imagens podem ser uma alucinação, ou

melhor, uma metáfora que não tenha o objeto a ser comparado nos confins do corpo e da

alma. Existe por uma vontade humana de buscar a figuração de elementos por meio de

processos mentais que farão repousar em planícies onde o sanativo deseja atuar. Hoje em

dia, passamos a indigitar como transtornos afetivos. Quer dizer, indigitar com palavras

médicas que não conduzam à estigmatização ou colocar um lençol para evitar certas

caricaturas que houve desde sempre.

Por fim, não fica tão difícil aceitar e compreender os desenhos de Pietro, visto que

se revestem de uma claridade, de um desenho rematado, conduzindo o espectador

medianamente culto a remeter a uma ou mais metáforas, não deixando de fora o desenho

oferecido em sua quase sempre perfeição. Sendo assim, há uma identificação, como se

fosse um espelho a buscar nas profundezas abissais o que pode ser sanativo, fármaco,

pensativo pleno de boas-novas, deixando aquele que contempla com menos medo, com a

coragem da alma, esquecendo o ato de autossabotagem, edificando um muro de tijolos

justapostos, levando a pessoa a deter nos meandros da alma um bem-querer que torna a

vida mais agradável, por meio de um ofício, através do exercício de um dom artístico.