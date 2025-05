PIB do Brasil cresce 1,4% no 1º trimestre de 2025, puxado por agropecuária, diz IBGE

Os fenômenos climáticos também contribuíram, além da recuperação da queda do setor no fim do ano passado, explica Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE.

Entre as atividades industriais, houve queda nas Indústrias de Transformação (-1,0%) e na Construção (-0,8%). Já a Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (1,5%) e as Indústrias Extrativas (2,1%) tiveram desempenho positivo.

No setor de serviços, o principal crescimento foi de Informação e comunicação (3%). O único grupo que apresentou queda foi Transporte, armazenagem e correio (-0,6%).