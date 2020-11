PGR vai apurar denúncia de Natália Bonavides contra Flávio, Jair Bolsonaro, Heleno e Ramagem

O ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski encaminhou para a Procuradoria-Geral da República (PGR) notícia-crime apresentada pela deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) contra o senador Flávio Bolsonaro, o presidente da República Jair Bolsonaro, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e o diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem.

A notícia-crime solicita investigação para saber se o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) foram utilizados ilegalmente para proteger Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República Jair Bolsonaro, das acusações de envolvimento com corrupção, a fim de anular a investigação contra o senador.

De acordo com notícia divulgada em coluna da Época, no último dia 23, os advogados de Flávio Bolsonaro se reuniram com o presidente da República, com o ministro do GSI e com o Diretor-geral da ABIN para pedir que o Governo Federal produzisse provas em favor de Flávio Bolsonaro.

Natália Bonavides reforça que os fatos apresentados revelam o possível cometimento de crimes de advocacia administrativa e de tráfico de influência pelos presentes e pede a imediata responsabilização dos envolvidos. “A situação é escandalosa! É possível que estejamos diante de uma delinquência contumaz que só será interrompida quando os responsáveis por condutas criminosas e ilegais como essas sejam punidos. Por isso, é imprescindível que os fatos apurados pela revista sejam trazidos à tona para que seja frustrado o aparelhamento das instituições para a defesa do filho do presidente da República”, destacou a parlamentar.