Pfizer e BioNTech iniciam teste da vacina contra Covid-19 em crianças

A Pfizer e a parceira BioNTech começaram a testar a vacina contra Covid-19 em crianças menores de 12 anos. A meta das indústrias é ampliar a vacinação a esta faixa etária até o início de 2022.

Segundo o porta-voz da Pfizer, voluntários do teste receberam as primeiras doses na última quarta-feira (24). A imunização já foi autorizada por agências reguladoras dos Estados Unidos no final de dezembro de 2020, para pessoas acima de 16 anos.

Aproximadamente 66 milhões de doses da vacina já foram aplicadas no país. O produto também foi aprovado no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O teste pediátrico também está sendo aplicado pela concorrente Moderna.

Fonte: Brasil 61