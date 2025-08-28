PF vai investigar vazamento de dados sobre megaoperação contra esquema bilionário do PCC

A Polícia Federal suspeita que possa ter havido algum vazamento de informações sobre a megaoperação realizada na manhã desta quinta-feira (28) para desarticular um esquema criminoso bilionário no setor de combustíveis. Investigações mostraram que a facção criminosa PCC utilizava instituições financeiras para lavar dinheiro, mascarar transações e ocultar patrimônio.

Segundo apuração da TV Globo, delegados federais demonstraram preocupação com o número de mandados de prisão preventiva não cumpridos.

Dos 14 expedidos, apenas 6 foram efetivados — e alguns dos principais alvos conseguiram escapar.

“É totalmente atípico em nossas operações acontecer isso. Prender menos do que se deveria. Geralmente, escapa um ou outro. E não a maioria como agora. Temos que investigar o porquê disso. Se houve vazamento de informações e de onde”, disse um investigador.

Apesar das dificuldades, os responsáveis pela ação garantem que os mandados serão cumpridos. “É uma questão de honra. Não vamos desistir”, afirmou um dos agentes.

Investigadores da Polícia Federal acreditam que as apreensões realizadas na megaoperação desta quinta vão revelar novos grupos envolvidos em esquemas milionários de adulteração de combustíveis e sonegação de impostos. O material recolhido é considerado farto e relevante.

Rastreamento de fintechs

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o crime organizado terá que buscar novos caminhos para esconder e multiplicar suas fortunas.

Segundo Haddad, a atuação de fintechs e fundos de investimento como instrumentos de lavagem está com os dias contados.