PF publica edital de concurso com 1.000 vagas para cargos policiais

A Polícia Federal divulgou o edital do novo concurso público para o preenchimento de 1.000 vagas em diversos cargos da instituição. As oportunidades estão distribuídas da seguinte forma: 120 vagas para delegados, 69 para peritos, 630 para agentes, 160 para escrivães e 21 para papiloscopistas.

As inscrições estarão abertas no período de 26 de maio a 13 de junho de 2025, e os candidatos deverão se atentar às datas e requisitos especificados no edital. As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 27 de julho de 2025. Os interessados podem conferir a íntegra do edital no site oficial da banca organizadora, Cebraspe: https://www.cebraspe.org.br/.

Cronograma do concurso:

Órgão: Polícia Federal

Banca organizadora: Cebraspe

Total de vagas: 1.000

Inscrições: de 26 de maio a 13 de junho de 2025

Taxa de inscrição:

a) Delegado de Polícia Federal: R$ 250,00;

b) Perito Criminal Federal: R$ 250,00;

c) Escrivão de Polícia Federal: R$ 180,00;

d) Agente de Polícia Federal: R$ 180,00;

e) Papiloscopista Policial Federal: R$ 180,00.

Solicitação de isenção da taxa de inscrição: de 26 de maio a 02 de junho de 2025

Provas: 27 de julho de 2025

Blog Saulo Vale