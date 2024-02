PF pretende ouvir Bolsonaro antes de concluir investigação

A Polícia Federal pretende convocar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para prestar depoimento no início do segundo semestre deste ano.

A expectativa de agentes envolvidos diretamente na investigação é de que as apurações sobre um plano golpista sejam encerrada até novembro.

O ex-presidente teve o seu passaporte detido e foi impedido de tratar sobre a apuração com outros investigados.

A defesa do ex-mandatário do Palácio do Planalto nega irregularidades. O ex-ajudante de ordens Mauro Cid deve depor até março.

Um grupo de aliados defendia que Bolsonaro viajasse aos Estados Unidos no segundo semestre para um encontro com Donald Trump.

Com o passaporte retido, a intenção é de que o ex-presidente foque a sua atuação nas campanhas municipais.

A defesa do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, pretende recorrer judicialmente para que o dirigente do partido possa ter contato com integrantes da legenda que sejam investigados.