PF prende homem por tráfico internacional de drogas no RN

A Polícia Federal prendeu no último sábado (25/5) um homem por tráfico internacional de drogas, no Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em Natal/RN. O indivíduo foi flagrado com cerca de 8,2 kg de cocaína. A droga vinha de São Paulo/SP e seguiria para a Europa.

A ação ocorreu durante fiscalização de rotina, quando a bagagem do passageiro foi submetida ao aparelho de raios-X, que acusou uma substância considerada suspeita no seu interior. Identificado o passageiro, ele acompanhou a abertura da mala, ocasião em que a droga foi encontrada em um fundo falso.

Diante da situação, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Polícia Federal. Na ocasião, o homem informou que foi contratado por pessoas desconhecidas por meio de aplicativo de mensagens para se deslocar até São Paulo, onde recebeu a mala e foi orientado que deveria entregá-la tão logo desembarcasse no aeroporto de Lisboa, em Portugal.

Indiciado por crime de tráfico internacional de drogas, o homem passou por exame de corpo de delito e se encontra custodiado na Superintendência da Polícia Federal à disposição da Justiça.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Norte