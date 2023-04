­­­­­­­­­PF prende homem com 4 kg de cocaína no aeroporto de Natal

A Polícia Federal prendeu em flagrante no início da tarde desta sexta-feira (14/4) no aeroporto internacional Aluízio Alves em São Gonçalo do Amarante, na Região metropolitana de Natal, um motorista de aplicativo mato-grossense, de 39 anos, residente em Cuiabá/MT, acusado de tráfico de drogas. Com ele foram apreendidos 4 kg de cocaína.

A ação aconteceu quando os policiais realizavam fiscalização de rotina com o objetivo de reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes, contando com o auxílio dos cães Ice e Iron, nas esteiras e nas bagagens de mão dos passageiros que desembarcavam dos voos domésticos. No momento em que vistoriavam o “finger” que recebia um voo que partiu de Guarulhos/SP, um dos cães indicou a presença de droga na cintura de um passageiro, enquanto que o outro cão detectou o entorpecente na sua bagagem de mão.

O homem foi então interpelado sobre o que estava transportando e logo confessou que se tratava de substância entorpecente. Conduzido para a sala da PF naquele terminal, o suspeito passou por uma busca pessoal minuciosa, oportunidade em que foram encontrados três invólucros de plástico contendo a droga, sendo que dois deles apresentavam o formato de pasta base. Ainda no local, foi realizado o exame preliminar com o narcoteste que acusou resultado positivo para cocaína.

De imediato, o acusado recebeu voz de prisão e foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, no bairro de Lagoa Nova, visando os procedimentos de autuação.

Durante o seu depoimento ele declarou que foi abordado por um desconhecido numa praça da cidade de Várzea Grande/MT, que lhe propôs o pagamento de R$ 4 mil, e mais as despesas de passagem, hospedagem e alimentação para que entregasse a droga em Natal, onde seria procurado por uma pessoa que alegou também desconhecer, tão logo desembarcasse.

Na sede da PF, a cocaína apreendida foi periciada e terá o seu laudo definitivo conhecido nos próximos dias.

Autuado por tráfico interestadual de drogas, o homem passou por exame de corpo de delito no ITEP e permanece custodiado na sede da PF, à disposição da Justiça.

Esta foi a primeira apreensão de drogas realizada este ano pela Polícia Federal no aeroporto Aluízio Alves.

Comunicação Social da PF no Rio Grande do Norte

Contato: (84) 3204.5588

E-mail: [email protected]