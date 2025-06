PF planejou prisão em aeroporto, mas Zambelli chegou à Itália antes de entrar na lista da Interpol

CNN Brasil

A Polícia Federal (PF), com apoio da Interpol e da polícia da Itália, organizou a prisão da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) no aeroporto de Roma, na Itália, na manhã de quinta-feira (5).

A detenção, porém, não foi cumprida porque a parlamentar desembarcou na Europa às 11h, horário em que o nome dela ainda não constava como foragida internacional na lista vermelha da Interpol.

O nome dela só foi repassado a todas as polícias do mundo como alerta às 12h45. Neste horário, não havia mais como a operação ter êxito e o plano foi desfeito, segundo fontes relataram à CNN.

O empecilho para a prisão se explica no fato de que a deputada era foragida da Justiça apenas no Brasil naquele momento, e não poderia ser presa em outro país. Com a inclusão na Interpol, ela passou a ser uma foragida que pode ser presa por outra força policial em qualquer cidade do mundo – a depender das regras de cada país.

A investigação neste momento se voltou para a localização da deputada na Itália e troca de informações de inteligências entre as polícias do Brasil e do país italiano, com apoio da Interpol.

A localização exata de Zambelli, inclusive, servirá para pedir a extradição da parlamentar. O governo brasileiro deve oficializar o pedido à Itália, mas a solicitação esbarrou na falta de endereço.