PF investiga fraude em financiamentos de veículos no interior do RN

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, 12/2, a Operação Trilha da Fraude, com a finalidade de investigar delito de fraude em financiamentos de veículos em Natal e municípios vizinhos.

A fraude consistia na utilização ilegal de informações pessoais de terceiros para aquisição de financiamento em instituição financeira. Após a aprovação do financiamento e a aquisição do veículo, o suspeito não realizava os pagamentos das parcelas, deixando o ônus para o verdadeiro titular dos dados, que desconhecia completamente a transação.

As apurações também revelaram que o suspeito já havia aplicado pelo menos outro golpe semelhante, demonstrando, um padrão de comportamento fraudulento. A investigação contou com diversas ações para localizar o envolvido e apurar a extensão das fraudes, bem como confirmar ligações entre as supostas partes envolvidas. Durante as buscas foram apreendidos equipamentos eletrônicos (celulares e notebook) que serão submetidos à perícia.