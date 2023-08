PF intima Zambelli a depor após revelações de hacker

A deputada é apontada como responsável por articular uma invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para inclusão de um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em depoimento à CPMI dos Atos Golpistas, o hacker Walter Delgatti afirma que Carla Zambelli prometeu a ele um emprego na campanha de reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O hacker também afirmou ter recebido um total de R$ 40 mil de Zambelli. De acordo com o advogado dele, Ariovaldo Moreira, os pagamentos tinham o objetivo de custear a invasão do CNJ.