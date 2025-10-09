PF fecha 7 empresas clandestinas de segurança privada no RN

Operação nacional contou com fiscalizações em Natal e Mossoró nesta quinta-feira (9). Sete das oito empresas fiscalizadas receberam auto de encerramento.

Por g1 RN

09/10/2025 13h27 Atualizado há 29 minutos

Sede da Polícia Federal em Natal — Foto: Divulgação

Sete empresas clandestinas de segurança privada foram autuadas no Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira (9), durante uma operação nacional conduzida pela Polícia Federal.

A Operação Segurança Legal IX contou com ações simultâneas em todos os estados do país, com fiscalização de 565 estabelecimentos.

Segundo a corporação, sete empresas foram fiscalizadas em Natal, resultando em 6 autos de encerramento. Em Mossoró, uma empresa foi fiscalizada e recebeu auto de encerramento

Segundo a PF, a operação ocorre anualmente desde 2017, e tem objetivo de coibir a atuação ilegal no setor, garantindo o cumprimento da legislação que regula a atividade de segurança privada no Brasil.

De acordo com a PF, a contratação de segurança privada clandestina representa um “grave risco à segurança pública”.

“Serviços dessa natureza colocam em perigo a integridade física das pessoas e o patrimônio dos contratantes, uma vez que os chamados ‘seguranças’ não são submetidos ao controle da Polícia Federal — responsável por verificar antecedentes criminais, formação profissional e aptidão física e psicológica dos vigilantes”, informou a corporação.

Ainda de acordo com a PF, as empresas que atuam de forma irregular não cumprem os requisitos legais mínimos de funcionamento e fiscalização.

No Brasil, apenas empresas de segurança privada autorizadas pela Polícia Federal podem prestar esse tipo de serviço e contratar vigilantes.