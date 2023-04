PF e Força-Tarefa em Natal cumprem mandado de prisão contra foragida da Operação Pélagos

Comunicação Social da PF no Rio Grande do Norte

A Polícia Federal, em ação na Força-Tarefa do Ministério da Justiça (FT SUSP/RN-DIOPII/MJ), cumpriu nesta terça-feira, (18/4), na ala feminina do Complexo Penal Dr. João Chaves, na capital potiguar, um mandado de prisão em desfavor de uma natalense, 31 anos de idade.

A mulher integrava a lista de doze foragidos da Operação Pélagos, deflagrada em 23.11.2022 no Rio Grande do Norte e em mais cinco estados. Naquela oportunidade, outros 23 mandados de prisão foram cumpridos no RN, AC, RO, PB, PE e RJ.

Detida por policiais civis na noite de 03/4 de 2023, quando saía do Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, ela era considerada foragida desde fevereiro de 2019, acusada de envolvimento com o tráfico de drogas, além de outros crimes, sendo esta semana recambiada para Natal.

Força Tarefa SUSP/RN

A Força-Tarefa de combate ao crime organizado do Sistema Único de Segurança Pública (FT-SUSP/RN) é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Departamento Penitenciário Nacional, Departamento Penitenciário Estadual (DEPEN/SEAP) e Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social do RN (SESED).

O Ministério da Justiça e Segurança Pública atua na articulação dessas ações conjuntas entre as forças de segurança federais e estaduais, juntamente com as secretarias de segurança pública.