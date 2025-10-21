PF deflagra operação que apura desvios de recursos públicos em Mossoró e Lucrécia

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (21/10), a Operação Quina Potiguar, com o objetivo de investigar desvios de recursos públicos federais e lavagem de dinheiro no Rio Grande do Norte.

Durante as investigações, foram identificados indícios de que valores provenientes de contratos públicos teriam sido movimentados por meio de uma lotérica localizada na cidade de Lucrécia, em uma tentativa de ocultar a origem ilícita dos recursos. O montante seria oriundo de repasses realizados por diversos municípios da região a uma construtora investigada.

A construtora, formalmente registrada em nome de um servidor municipal, teria movimentado expressiva quantia de recursos entre os anos de 2020 e 2025.

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Mossoró e Lucrécia, com o objetivo de coletar novas provas sobre o esquema.

Os investigados poderão responder pelos crimes de desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Norte