PF deflagra operação em combate a atuação de grupo criminoso no Rio Grande do Norte

Nesta terça-feira (29/4), a Polícia Federal deflagrou a Operação Argos Panoptes com o objetivo de apurar a atuação de grupo criminoso que estaria se valendo de informante para dificultar ação de fiscalização do IBAMA no combate à pesca ilegal. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão, expedido pela 2ª Vara Federal no Estado do Rio Grande do Norte.

Diante dos fatos, os investigados poderão responder pelos crimes de extração/exploração ilegal de areia e associação criminosa, permanecendo à disposição da Justiça para os procedimento cabíveis.