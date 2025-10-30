PF deflagra operação contra organização criminosa em Mossoró e mais quatro municípios do RN

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mossoró (FICCO/MOS) deflagrou, nesta quinta-feira (30/10), a Operação Venari, com o objetivo de combater crimes praticados por integrantes de organização criminosa com atuação dentro e fora dos presídios do Rio Grande do Norte.

Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva nos municípios de Mossoró/RN, Natal/RN, Parnamirim/RN, Caicó/RN, Messias Targino/RN e Pontal do Araguaia/MT, expedidos pelo Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Durante as diligências, foi efetuada uma prisão em flagrante por tráfico de drogas.

As investigações seguem para apurar os crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e outros delitos correlatos identificados no curso do inquérito policial.

Cerca de 100 policiais de diversas forças participam da operação, como a Polícia Federal, a Polícia Penal Federal, Delegacias Regionais e Especializadas (Furtos e Roubos, Homicídios e Proteção à Pessoa, Narcóticos, e Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas), Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, Batalhão de Operações Policiais Especiais e Grupos Táticos Operacionais de Mossoró, Apodi e Caraúbas.

A FICCO/MOS é composta pela Polícia Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Polícia Científica do RN, atuando de forma integrada no enfrentamento ao crime organizado.