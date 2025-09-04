PF deflagra operação contra o contrabando de cigarros no RN; mais de 500 mil maços foram apreendidos

A Polícia Federal, a Receita Federal e a Polícia Civil deflagraram, na manhã desta quinta-feira (4/9), a Operação Retomada II para desarticular uma organização criminosa especializada em contrabando.

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão. Durante a ação, foram realizadas duas prisões em flagrante e apreendidos outros 300 mil maços de cigarros, além de celulares, computadores e documentos.

A operação é um desdobramento da apreensão de 356 mil maços de cigarros e da prisão de seis pessoas, ocorrida na última terça-feira (2/9). A investigação, iniciada em 2024, também apura a conexão do grupo com uma tentativa de homicídio contra agentes de segurança, ocorrida em setembro do ano passado. Os investigados poderão responder pelos crimes de contrabando e organização criminosa.