PF deflagra a Operação Abutre contra pornografia infantojuvenil

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Norte

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (6/6), a terceira fase da Operação Abutre, e prendeu um homem, com o objetivo de combater o armazenamento e o compartilhamento de pornografia infantojuvenil.

Na ação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, em Natal e Baía Formosa, todas no Rio Grande do Norte. Durante as buscas, quando foram apreendidos computadores e celulares que serão submetidos à perícia, um homem foi preso em flagrante.

O suspeito poderá responder por crime tipificado no Estatuto da Criança e do Adolescente, cujas penas podem chegar a 8 anos de reclusão.