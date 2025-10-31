Foto: Divulgação Polícia Federal
PF apreende mais de 6 kg de haxixe no Aeroporto Internacional de Natal

Droga estava escondida em fundo falso de mala de passageira que seguia para São Paulo

Na última quinta-feira (30/10), a Polícia Federal apreendeu 6,45 kg de haxixe durante ação de fiscalização de rotina realizada no Aeroporto Internacional de Natal/RN.

A droga foi encontrada com o auxílio de um cão farejador, no interior de uma mala que continha um fundo falso. A passageira, oriunda da Europa, tinha como destino final o Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Norte, onde foi autuada por tráfico internacional de drogas.

