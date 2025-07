PF apreende 6,2 kg de skank e prende suspeito no Aeroporto Internacional de Natal

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na tarde desta terça-feira (1/7), no Aeroporto Internacional de Natal/RN, um homem suspeito de tráfico de drogas.

A ação contou com o apoio da Receita Federal. Durante inspeção de rotina, foram utilizados cães detectores de entorpecentes do canil da PF que localizaram 6,2 kg de skank, substância derivada da maconha. A droga havia sido enviada por via aérea do município de Tefé (AM) para Natal.

O material apreendido será encaminhado para perícia. As investigações prosseguirão com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos no crime.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Norte