Petrobras reduz preço da gasolina em 5,6% a partir desta terça-feira 3

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira 2 uma redução de 5,6% no preço da gasolina A vendida às distribuidoras. O novo valor, que passa a vigorar a partir desta terça-feira 3, será de R$ 2,85 por litro — uma queda de R$ 0,17 por litro.

A companhia informou que, ao considerar a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A para compor a gasolina C, vendida ao consumidor nos postos, a parcela da Petrobras no preço final ao consumidor será de R$ 2,08 por litro. Isso representa uma redução de R$ 0,12 por litro da gasolina C.

De acordo com a estatal, desde dezembro de 2022, os preços da gasolina para as distribuidoras foram reduzidos em R$ 0,22 por litro, o equivalente a uma queda de 7,3%. Considerando o impacto da inflação no mesmo período, a companhia afirma que o recuo chega a R$ 0,60 por litro, ou 17,5%.

A nova redução acompanha o cenário de queda nos preços internacionais do petróleo verificado desde o início de 2025, que tem possibilitado cortes nos valores dos combustíveis no país. A última alteração no preço da gasolina promovida pela Petrobras havia ocorrido em julho de 2024.

No caso do diesel, a estatal realizou três reduções ao longo de 2025, sendo a mais recente em 5 de maio, com corte de 4,66% ou R$ 0,16 por litro. Os preços dos demais combustíveis não sofreram alterações neste novo anúncio.

A Petrobras também esclareceu que o preço da gasolina nas bombas é composto por diversos fatores, além do valor praticado pela companhia. Entre eles estão os custos e remunerações de distribuidoras e revendedores, custo do etanol, impostos federais (Cide, PIS/Pasep e Cofins) e o imposto estadual ICMS.