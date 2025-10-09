Petrobras, Nubank e BB Estão entre as Melhores Empresas do Mundo para Trabalhar; Veja Top 10

Em seu 9º ranking anual dos Melhores Empregadores do Mundo, a Forbes reúne as 900 empresas que se destacam pelo ambiente de trabalho e pelas oportunidades de crescimento na carreira, salário e benefícios oferecidos.

A Microsoft mantém a liderança como a melhor empresa do mundo para se trabalhar pelo segundo ano consecutivo. A 2ª posição é da Delta Air Lines, que subiu do 6º lugar na última edição. Alphabet (controladora do Google), Adobe e o Grupo BMW completam o top 5.

Entre as dez empregadoras brasileiras que conquistaram um espaço no ranking mundial, a mais bem colocada é a Petrobras, em 119º lugar. As outras são: Banco do Brasil, em 268º; a Embraer, em 274º; Gerdau, em 358º; Vale, em 449º; Nubank, em 527º; Natura & Co, em 547º; Banco Bradesco, em 592º; Votorantim, em 632º; e Braskem, em 883º.

Veja as 10 melhores empresas do mundo para trabalhar

1. Microsoft (EUA)

Serviços de software e TI

228.000 funcionários

2. Delta Air Lines (EUA)

Transporte e logística

100.000 funcionários

3. Alphabet (EUA)

Serviços de software e TI

183.323 funcionários

4. Adobe (EUA)

Serviços de software e TI

20.709 funcionários

5. Grupo BMW (Alemanha)

Automotivo

159.000 funcionários

6. NVIDIA (EUA)

Semicondutores, eletrônicos e engenharia elétrica

29.600 funcionários

7. Sony (Japão)

Conglomerado

113.00 funcionários

8. IBM (EUA)

Semicondutores, eletrônicos e engenharia elétrica

300.000 funcionários

9. Apple (EUA)

Semicondutores, eletrônicos e engenharia elétrica

164.00 funcionários

10. Grupo Lego (Dinamarca)

Bens de consumo

31.000 funcionários

Confira a lista completa da Forbes com os 900 melhores empregadores do mundo em 2025 aqui.

Benefícios que vão além do salário

Uma das estratégias que levou a Delta à segunda posição no ranking de Melhores Empregadores do Mundo de 2025 foi manter canais de comunicação abertos com os colaboradores, seguindo uma política chamada “ouvir–agir–ouvir”.

A partir de pesquisas internas que identificaram a necessidade de maior orientação e apoio financeiro, a companhia lançou, em 2023, o Programa de Poupança Emergencial. Nele, os funcionários participam de treinamentos sobre bem-estar financeiro e recebem US$ 1.000 para criar um fundo de emergência, uma iniciativa que já atraiu mais de 40 mil colaboradores. Além disso, a empresa atendeu a pedidos por mais flexibilidade nas passagens corporativas, ajustando as regras para permitir um acompanhante adicional nas viagens.

A Delta é a única representante do setor de transporte e logística entre as 50 primeiras colocadas do ranking. Segundo Jess LaRochelle, gerente sênior de busca executiva e consultoria de talentos na W Talent Solutions, setores como logística, manufatura, varejo e alguns serviços especializados ainda enfrentam barreiras estruturais e culturais. “Essas indústrias costumam operar com modelos de liderança ultrapassados e pouca flexibilidade, já que a natureza do trabalho exige presença física constante.”

Enquanto isso, áreas como tecnologia, serviços profissionais e saúde se destacam em satisfação e retenção de talentos. “Esses setores abraçaram a flexibilidade, o desenvolvimento de carreira e uma comunicação interna mais robusta para manter a competitividade”, explica LaRochelle.

A tendência se confirma no ranking: três das cinco primeiras colocadas são empresas de software e serviços de TI. Para a Adobe, 4ª colocada no ranking, o principal motor de engajamento é o “espírito de inovação”, afirma Gloria Chen, diretora de pessoas e vice-presidente executiva de experiência do funcionário. Há mais de 25 anos na empresa, ela reforça que a busca pelo novo é o que mantém a equipe motivada. “Como companhia de software, a Adobe está sempre em busca da próxima grande inovação”, diz. “Agora, na era da inteligência artificial, esse impulso está mais forte do que nunca.”

Metodologia

Para elaborar a lista, a Forbes fez uma parceria com a empresa de pesquisa de mercado Statista, e entrevistou 300 mil funcionários em mais de 50 países que trabalham para multinacionais que empregam mais de 1.000 profissionais.

Os entrevistados foram questionados se recomendariam sua empresa para familiares ou amigos e avaliaram seu empregador com base em critérios como salário, oportunidades de crescimento na carreira, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e reputação da empresa.

As respostas da pesquisa foram analisadas e contabilizadas (junto com dados dos três anos anteriores), com um peso maior dado às informações mais recentes e às avaliações dos funcionários atuais.

