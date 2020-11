Petrobras informa reajustes nos preços da gasolina e diesel

Nesta quarta-feira (11) a Petrobras comunicou às distribuidoras que a partir de hoje (12) irá aumentar o valor da gasolina em 6% e do diesel em 5% em suas refinarias. Já o diesel usado por navios terá acréscimo de 5,2%, declarou a empresa.

Esse é o primeiro reajuste aplicado pela estatal em novembro, posterior a dois cortes consecutivos que ocorreram em outubro no preço da gasolina e um no custo do diesel. No acumulado do ano, a cotação da gasolina ainda averigua queda de mais ou menos 8,5% e a de diesel contabiliza baixa de quase 30%.

De acordo com dados da estatal, diante do acréscimo, o custo médio da gasolina nas refinarias atinge R$ 1,7536 por litro, enquanto o valor médio do diesel chega a R$ 1,6480 por litro, maior preço desde o início do mês de setembro.

No período mais restritivo da pandemia do novo coronavírus ambos os produtos foram negociados a um valor bem baixo, o litro da gasolina chegou a ser vendido por menos de R$ 1 e o diesel estava em R$ 1,30. Vislumbrando uma vacina efetiva contra a COVID-19, os recentes aumentos ocorrem em virtude do movimento de alta nos preços do petróleo no mercado internacional nos últimos dias.

A elevação dos preços nas refinarias ocorre em meio ao começo de uma recuperação do mercado interno depois dos efeitos do coronavírus. A maior distribuidora de combustíveis do país, a BR Distribuidora, declarou que tem percebido aumento nas vendas de gasolina, diesel e etanol no quarto trimestre, pontuando a maior mobilidade nas cidades e uma recuperação da economia do país.

A Petrobras reitera que seus preços consideram a chamada paridade de importação, afetada por questões como as cotações internacionais do câmbio e petróleo. O repasse dos reajustes nas refinarias aos consumidores finais não é garantido e perpassa uma série de quesitos.