Petrobras e governo do RN assinam acordo para instalação de projeto piloto de geração de energia eólica em alto mar

O governo do Rio Grande do Norte e a Petrobras assinaram nesta segunda-feira (29) um memorando de entendimento para instalação de um projeto piloto de usina de geração de energia eólica em alto mar.

Segundo o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates, a expectativa é de que a parceria favoreça a implantação do projeto, com investimento estimado entre R$ 2 milhões e R$ 3 milhões. O equipamento deve ser instalado até 2029

“Isso significa que a Petrobras vai começar, com os parceiros, como o instituto Senai de Inovação, e agora com o governo do estado, a estudar na prática o que é gerar energia eólica no mar. A ideia é a instalação de uma usina piloto com um aerogerador, provavelmente próximo ao porto de Areia Branca, mas ainda estamos analisando a locação”, afirmou Prates.

“Ele (projeto) vai testar as relações desses empreendimentos futuros com as comunidades, com o meio ambiente. Vai ser um laboratório, um posto avançado da atividade de geração de energia eólica no mar no Brasil, mesmo antes mesmo da tramitação da lei”, afirmou o presidente da companhia.

O gerente geral de renováveis da Petrobras, Daniel Faro, destacou que o memorando favorece a interação para ações entre os entes.

Por Inter TV Cabugi e g1 RN

30/04/2024 11h44 Atualizado há 2 horas

Produção de energia eólica offshore — Foto: Inter TV Cabugi/Reprodução

O memorando prevê atribuições para o governo do estado, como:

promover ações necessárias para viabilizar a identificação de possíveis oportunidades mapeadas pela Petrobras em relação ao projeto piloto de Eólica Offshore;

verificar alinhamento do projeto piloto de eólica offshore com programas e políticas estaduais

atuar como um agente facilitador, apoiando e dando celeridade aos processos necessários para estudos e pesquisa para o desenvolvimento e implantação de projeto piloto de Eólica Offshore.

A governadora Fátima Bezerra (PT) afirmou que o estado é o maior produtor de energia renovável em terra e pretende manter o protagonismo em relação à produção de energia renovável “offshore”, ou seja, no mar.