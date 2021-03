Petrobras anuncia para esta quinta-feira (25) redução nos preços da gasolina e do diesel

A Petrobras anunciou que irá reduzir o preço da gasolina e do diesel nas refinarias a partir desta quinta-feira (25). Esta será a segunda queda no preço da gasolina nos últimos dias e a primeira do preço do diesel.

Segundo a estatal, o preço médio de venda da gasolina passará a ser de R$ 2,59 por litro, o que representará uma queda de R$ 0,11 (-3,71%). O preço do diesel passará a ser vendido a R$ 2,75, um decréscimo de R$ 0,11 (-3,85%).

A redução no diesel vem após cinco altas consecutivas este ano. Já a gasolina subiu seis vezes antes de ter o preço reduzido na semana passada.

Com a redução, a gasolina acumula uma alta este ano de 40,76%, enquanto o diesel subiu 36,14%. Em dezembro, o litro da gasolina nas refinarias custava em média R$ 1,84 e o diesel era vendido a R$ 2,02.