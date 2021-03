Pessoas em situação de rua começam a ser vacinadas em Mossoró

Nesta terça-feira, 30, as equipes do Consultório nas Ruas aplicaram as doses da vacina contra o Covid-19 nas pessoas em situação de rua localizadas nas proximidades da catedral de Santa Luzia, na praça Vigário Antônio Joaquim. O processo teve início às 17h30.

Através das Secretarias Municipais de Saúde e Desenvolvimento Social e Juventude, a Prefeitura de Mossoró, iniciou na noite de segunda-feira, 29, a imunização contra o Covid-19 na população em situação de rua no município.

Ao todo, 232 pessoas em situação de rua estão cadastradas em Mossoró. No primeiro dia de vacinação, cerca de 39 pessoas receberam a dose, de acordo com a coordenadora Aparecida Souza. A imunização do público-alvo está sendo realizada pelo projeto Consultório nas Ruas. Os dados serão cadastrados na Plataforma RN+Vacina.