Pessoas de 53 anos + são incluídas na vacinação em Mossoró neste sábado (12)

Durante a campanha Mossoró Vacina neste sábado (12), a Prefeitura de Mossoró abre a vacinação contra a Covid-19 beneficiando as pessoas de 53 anos ou mais sem comorbidades, ou seja do grupo geral.

A dose da vacina passa a ser aplicada no público dessa faixa etária exclusivamente nas 10 Unidades Básicas de Saúde durante o final de semana, dias 12 e 13. São as unidades que ficam abertas das 08h às 16h em 10 bairros da cidade graças a iniciativa da campanha Mossoró Vacina. Elas já iniciaram o sábado recebendo o público da faixa etária dos 54 anos ou mais sem comorbidades em sistema de vacinação, porém, a faixa já foi ampliada.

A Secretária de Saúde do município, Morgana Dantas, falou sobre mais este avanço: “Mossoró foi a primeira cidade do estado a iniciar a vacinação contra a Covid-19 no público geral sem comorbidades e neste sábado já consegue alcançar as pessoas que possuem 53 anos ou mais, o que mostra toda a seriedade, agilidade e compromisso do nosso trabalho”, afirmou.

Os contemplados precisam levar para as UBS’s, originais e cópias de um documento pessoal com foto e comprovante de residência.

Vacina Solidária

Também neste final de semana os pontos de vacinação de Mossoró estão aptos a receber doações de alimentos não perecíveis. As pessoas que comparecerem, por exemplo, nas unidades básicas de saúde, podem entregar a doação.

“A campanha tem sido um sucesso, mas precisamos exercitar ainda mais a solidariedade para gente conseguir ajudar mais pessoas de Mossoró. Neste período complicado de Pandemia, a iniciativa da Prefeitura e da sociedade, leva alimentos às panelas de milhares de famílias que estão necessitando”, explica Morgana Dantas.